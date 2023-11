Nasce 2100 Ventures, nuovo VC europeo supportato da Alessandro Benetton

(Teleborsa) - Nasce, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei, cheattive nei settori B2B SaaS, Climate Tech, Fintech e Data. 2100 Ventures nasce dall'incontro tra Alessandro Benetton e tre giovani professionisti con esperienza pregressa nel settore finanziario e del venture capital internazionale: Andrea Gennarini, Andrea Casasco e Andrea Gurnari.Il team può contare inoltre sul supporto dicome il business angel Luca Ascani, il General Partner di Unruly Capital Stefano Bernardi e il co-fondatore di Scalapay Raffaele Terrone, si legge in una nota.L'iniziativa, che avrà sede a Londra e Milano e una, si pone l'obiettivo di rafforzare i legami tra l'ecosistema del VC italiano e quello europeo: il team lavorerà a fianco dei migliori VC internazionali per attrarre investimenti esteri nelle startup italiane più promettenti, agevolando al contempo l'accesso dei founder europei al mercato italiano e del Sud Europa.2100 Venturesper acquisire dall'1% al 5% di startup europee in( pre-seed, seed e Series A).2100 Ventures ha effettuato. Tra le startup in portafoglio figurano, una soluzione per l'automatizzazione e semplificazione dei processi di gestione dei dipendenti e delle buste paga per le PMI;, che favorisce la crescita di aziende retail attraverso la gestione e l'ottimizzazione data-driven dell'inventario;, piattaforma che aiuta le persone ad accedere ai benefici fiscali e sociali grazie alla digitalizzazione dei processi.