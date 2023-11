Autotrasporto, Uggè: “non si perdano i 70 milioni destinati alla categoria"

(Teleborsa) - Il presidente, torna sul tema dela ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio di luglio 2022. “Chiediamo un impegno delper consentire alle imprese di autotrasporto la fruibilità dei 70 milioni di euro già stanziati - spiega Uggè - Si tratta di somme residue relative a un precedente provvedimento per il conto proprio e per il trasporto persone (circa 70 milioni di euro), che devono essere utilizzate inderogabilmente entro il 2023”.“Sul questo tema si erano già avutecirca l'impegno delper evitare che tali risorse non andassero perse, ma ad oggi nessun passo avanti è stato fatto - incalza Uggè - È indispensabile l’emanazione di un provvedimento normativo urgente che consenta il via libera all’impiego di ‘quei’ 70 milioni di euro”.“Confidiamo in undel Ministro Salvini: il comparto dell’autotrasporto italiano non può permettersi di perdere risorse per le inefficienze della politica”, conclude il presidente Fai-Conftrasporto.