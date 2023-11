Deere & Co, deludono previsioni utile esercizio 2024

Deere & Co

(Teleborsa) - Si prospetta una giornata difficile per, che scivola del 5,89% nel circuito pre-mercato, dopo che la leader mondiale delle macchine agricole ha fornitoIl gruppo prevede di riportare undi dollari nell'esercizio fiscale 2024, inferiore rispetto alledi dollari."Mentre i nostri mercati finali oscilleranno, restiamo concentrati su un’esecuzione disciplinata e sugli investimenti strategici in soluzioni che promuovono il valore del cliente", ha affermato ilNel terzo trimestre, le vendite nette di attrezzature per l'edilizia e la silvicoltura sono cresciute fino a 3,74 miliardi di dollari, regostrando un incremento dell'11%, mentre le vendite nette a livello mondiale sono diminuite dell’1% a 15,4 miliardi di dollari e l’utile netto è aumentato del 5,5% a 2,37 miliardi di dollari.