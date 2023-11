Energia, Istat: su inflazione determinante aumento dei prezzi di elettricità e gas nel 2022

(Teleborsa) - "La rapida accelerazione dell’inflazione nel 2022 e il successivo rallentamento, iniziato a dicembre e proseguito nel corso del 2023, hanno risentito in primo luogo dell’andamento dei prezzi dell’Energia elettrica, gas e altri combustibili. Da gennaio 2021, i prezzi di questo gruppo di beni hanno fatto registrare una progressiva crescita in termini tendenziali, raggiungendo picchi mai osservati da quando esiste la serie storica (+135,0% a ottobre 2022)". Sono alcuni dei dati presentati oggi dall'inpresso la Commissione Attività produttive della Camera da, Dirigente del Servizio Sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo."La fase disi è interrotta a novembre 2022, quando il tasso di crescita dei prezzi di Energia elettrica, gas e altri combustibili ha iniziato a flettere – ha spiegato Brunetti –. Tale andamento è imputabile sia alle tariffe del mercato tutelato sia ai prezzi del mercato libero per l’energia elettrica e il gas di rete, i cui effetti sulla spesa dellesono stati in parte compensati dalle misure intraprese dal governo a sostegno delle famiglie"."Più in dettaglio, i, dopo aver registrato un’accelerazione nel corso del 2022, con il picco osservato a ottobre (+71,1% la variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), hanno evidenziato un drastico rallentamento nel 2023, che ha riportato la crescita su base tendenziale al -19,7% di ottobre. Tale andamento riflette essenzialmente le dinamiche registrate per la componente relativa agli energetici per uso abitativo (elettricità e gas di rete) venduti sia sul mercato tutelato sia sul mercato libero", ha aggiunto."In particolare, dalla fine del 2021, idell’Energia elettrica venduta sul mercato libero hanno fatto registrare tassi tendenziali in marcata accelerazione, con unaascesa a ottobre dell’anno successivo, quando la crescita su base annua dei prezzi del settore è salita al suo massimo (+329,0%) – ha sottolineato Brunetti –. Già dal mese successivo, ladei prezzi dell’Energia elettrica sul mercato libero si è drasticamente ridimensionata, continuando la sua fase di discesa, fino a scendere su valori negativi ad agosto del 2023 (-8,1%), per poi finire a -47,1% a ottobre"."Per quanto riguarda l’Energia elettrica venduta nel, il profilo tendenziale dei prezzi ha evidenziato un’accelerazione già dal secondo trimestre del 2021, salendo a gennaio dell’anno successivo al +103,4%. Nei due trimestri seguenti, la dinamica tendenziale dei prezzi dell’elettricità sul mercato tutelato si è quasi dimezzata, prima di tornare, nell’ultimo trimestre del 2022, su valori di poco inferiori a quelli di inizio anno (+91,5%). Da gennaio 2023, idei prezzi si sono fortemente ridimensionati, scendendo in territorio negativo già dal secondo trimestre dell’anno e attestandosi, a ottobre, al -48,3%".Anche per il, dal secondo trimestre del 2021 i tassi di crescita su base annua dei prezzi del mercato tutelato sono risultati in accelerazione, salendo a gennaio 2022 a +86,5% – ha spiegato l'Istat –. Nei mesi successivi, dopo un temporaneo rallentamento che ha riportato laal +3,4% di ottobre, i prezzi del Gas di città e gas naturale sul mercato tutelato hanno ripreso ad accelerare, spingendo il tasso di crescita al +44,7% di fine anno. Dal gennaio 2023, la dinamica tendenziale dei prezzi ha evidenziato una nuova netta inversione di tendenza, mantenendosi su valori ampiamente negativi nei primi tre trimetri dell’anno. A ottobre, l’aggiornamento delle(e del) ha riportato la crescita tendenziale dei prezzi del mercato tutelato su tassi lievemente positivi (+2,5%)"."Nel corso del 2022, i prezzi del Gas di città e gas naturale sul mercato libero sono risultati quasi costantemente in aumento sul piano congiunturale – ha aggiunto –. Su base tendenziale, a dicembre dello stesso anno, i prezzi sono risultati del 134,9% più elevati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, da gennaio 2023, il Gas di città e gas naturale sulha evidenziato un profilo tendenziale in rapida decelerazione che ha portato il tasso di crescita in ragione d’anno a -44,6% a ottobre".