Fed, tassi resteranno "sufficientemente restrittivi" per riportare inflazione al 2%

(Teleborsa) -, smentendo chi già scommetteva su un cambio di passo della banca centrale statunitense. I tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi -- per un tempo più lungofossato dalla Fed.E' quanto emerso dai(FOMC) tenutosi fra il 31 ottobre ed il 1° novembre scorso."I membri hanno convenuto chenel terzo trimestre - si legge nei verbali - gli aumenti di posti di lavoro si sono moderati rispetto all’inizio dell’anno ma sono rimasti forti e il tasso di disoccupazione è rimasto basso."."I membri concordano che il. Hanno inoltre convenuto che leper le famiglie e le imprese potrebbero pesare sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione, ma che la portata di questi effetti è incerta".Sulla base di queste considerazioni, i membri del FOMC hanno convenuto di rimaneree, posto l'obiettivo di raggiungere il massimo dell'occupazione ed un target d'inflazione del 2% nel lungo periodo, hanno concordato di "e di "valutare ulteriori informazioni e le loro implicazioni per la politica monetaria".della politica monetaria che potrebbe essere appropriato per riportare l’inflazione al 2% nel tempo - si legge nelle Minutes della Fed - i membri hanno concordato di, del ritardo con cui la politica monetaria influenza l’attività economica, l’inflazione e gli sviluppi economici e finanziari. Inoltre, i membri hanno concordato di continuare ain titoli del Tesoro, titoli di debito e titoli garantiti da ipoteca."Tutti i membri hanno affermato di essereconclude la Fed, ribadendo che "nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, si continuerà aIl FOMC è "pronto adse emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi e "terrà conto di un’ampia gamma di informazioni, comprese le letture sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle pressioni inflazionistiche e sulle aspettative di inflazione, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali".