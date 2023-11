Questione abitativa, la proposta di Legacoop Abitanti. Salvini: tavolo al ministero entro Natale

(Teleborsa) - "Tornata al centro del dibattito pubblico e politico dopo decenni di silenzio con l’emergere di fragilità che rischiano di produrre tensioni sociali, larende urgente la definizione di risposte adeguate, anche per quella fascia di popolazione che, pur non avendo i requisiti per accedere al sostegno pubblico, incontra serie difficoltà a trovare soluzioni abitative alle condizioni di mercato". Cosìche propone di attivare unper la realizzazione complessiva di, da assegnare a canoni ridotti del 30% rispetto a quelli di mercato, candidandosi a realizzarne il 10% (5.000 alloggi) in una logica die dipubblico-privato che consentirebbe allo Stato di risparmiare complessivamente, liberando così risorse per l’edilizia residenziale pubblica destinata alle persone più disagiate.“Avanziamo al Governo - ha evidenziato, presidente di Legacoop – una proposta concreta per rispondere al bisogno di casa, attraverso un innovativo patto pubblico-privato. Una partnership sostenibile e in grado di attrarre nuovi investimenti. Legacoop si candida a essere il soggetto che può dare una risposta ad una parte importante della domanda di casa”.“La crisi abitativa che stiamo vivendo e che interessa anche la classe media - ha sottolineato, Presidente di Legacoop Abitanti - ci obbliga a ripensare un nuovo modello di offerta di case che, sostenuto anche da risorse pubbliche, vede Legacoop come un soggetto attivo e propositivo. Una proposta pensata all’interno del quadro normativo europeo che adotti appieno il concetto di Servizio di Interesse Economico Generale per l’offerta di alloggi a condizioni di vantaggio rispetto ai valori di mercato”.All'evento organizzato da Legacoop Abitanti ha partecipato anche il vice premier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture,: "contiamo di arrivare a 15 mila alloggi da rimettere sul mercato. Qualcosa di significativo ma non risolutivo, per questo è fondamentale il coinvolgimento dei privati". Salvini ha quindi annunciato un tavolo al ministero entro Natale. Il tavolo, ha spiegato il ministro, sarà un "primo incontro mettendo al tavolo pubblico-privato, domanda e offerta. Al tavolo inviterò Cdp ma anche la Bei che ho già incontrato al ministero per alcuni investimenti infrastrutturali che stiamo già progettando". Il nuovo Piano casa, ha aggiunto Salvini, "deve mirare non solo ai più bisognosi, ma anche ai pendolari, ai professionisti e alle forze dell'ordine", proseguendo che "ci sono almeno 70mila alloggi da sistemare e mettere sul mercato". Quanto alla Manovra, "conto che migliorie per la casa, con interventi anche economici, possano esserci".