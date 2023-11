Wall Street chiude sottotono dopo Minutes FOMC

Dow Jones

(Teleborsa) -la seduta, dopo che lehanno fermato le scommesse su una inversione di rotta della politica monetaria ed hanno confermato l'impostazione assunta dalla banca centrale, che confermaA New York, ilha ceduto lo 0,2%, chiudendo la giornata a 35.088 punti, sulla stessa linea dell', che si è indebolito sul finale ed ha chiuso in calo dello 0,2% a 4.538 punti. Poco sotto la parità il(-0,58%); sulla stessa linea l', che mostra un calo dello 0,28%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,83%.del Dow Jones,(+1,72%),(+1,42%),(+1,10%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.Al top tra i, si posizionano(+2,40%),(+2,38%),(+1,33%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,64%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,24%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,02%.