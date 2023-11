Confindustria, Bonomi: costo energia in Italia troppo alto, siamo in ritardo

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha accolto con favore il rafforzamento delle relazioni tra Roma e Berlino ma sottolinea che mentre laaiuta le sue aziende nell'ambito dell'aumento del, l'Italia è in ritardo. "Purtroppo mentre altri paesi tagliano il prezzo dell'energia, in Italia è la quarta volta che slitta il. Potrebbe farci recuperare un po' di competitività", ha dichiarato in un'intervista a Repubblica."Vediamo con favore il rafforzamento delletra. In realtà l'integrazione tra le imprese è avvenuta da anni. La Germania resta il nostro principale mercato di sbocco. Anche se le cose stanno cambiando: prima beneficiavamo molto di più del suo traino. Ora questa correlazione si è rafforzata anche con lae la", ha aggiunto. "Una volta era automatico dire 'se la Germania va male noi andiamo male'. Adesso meno" e dopo la"tutto sta cambiando, anche a causa dell'"."La Germania non è la sola "che ha deciso di tagliare leper le imprese, "anche la Francia lo ha fatto e la Spagna aveva deciso subito un price cap. Questi interventi stanno rendendo estremamente competitiva l'industria francese, tedesca e spagnola rispetto a quella italiana. Che sconta decenni di errori sullama anche la mancanza diper fare la stessa cosa. O l'Europa lavora a strumenti volti ad assicurare prezzi non troppo divergenti dell'energia per le, oppure, se ogni Paese affronta la questione da solo, rischiamo che si spacchi il mercato unico", ha spiegato Bonomi."L'Europa si mostri solidale e intervenga. Quando lo fa, gli effetti sono enormi. Nel momento in cui l'Europa ha lanciato il, lae glisono corse ai ripari", ha ricordato il presidente di Confindustria.