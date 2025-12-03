Eprcomunicazione presenta il suo Advisory board

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato, presenta il suoche affiancherà il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.Del nuovo organismo fanno parte:, già CEO di Mashfrog group, Vice Presidente ed equity partner di Ai-log, Presidentedel board of director di Threes ed equity partner di BTC Italia;, Presidente del Cda del Sole 24 ore, Vice Presidente di Financo srl, membro del consiglio di amministrazione di Colacem SpA, Amministratore Delegato della società Tourist SpA, Vice Presidente di Confindustria Alberghi e componente del Consiglio Generale di Confindustria, membro dell’Advisory Board di Unicredit S.p.A. e componente del Consiglio Nazionale per l’Economia e il lavoro (CNEL)., Presidente di BCC Veneta, Presidente Federazione Veneta delle BCC, Amministratore esecutivo del Gruppo Bancario Iccrea e Presidente di BCC Vita.Il collegio ha eletto presidente Federico Zuin. L’Advisory board fornirà spunti per le decisioni di medio-lungo periodo rispetto ai trend globali, tecnologici e di mercato; supporterà la governance aziendale con raccomandazioni indipendenti e di alto profilo; favorirà lo sviluppo sostenibile, l'internazionalizzazione e la competitività, accompagnando il Gruppo nella definizione e nella stesura del nuovo piano industriale, cardine della futura strategia di crescita."Siamo convinti – hanno dichiarato, rispettivamente presidente e CEO di Eprcomunicazione, che il contributo dell’Advisory Board rappresenti un'opportunità preziosa per arricchire il percorso di crescita e di innovazione dell'azienda. Il prestigio dei componenti e l'esperienza maturata nei rispettivi ambiti ci forniranno spunti preziosi per il nostro lavoro".