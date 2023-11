Federdistribuzione, Buttarelli: “voto Parlamento Europeo regolamento imballaggi passo avanti ma rimangono criticità”

(Teleborsa) - “Il Parlamento europeo ha approvato alcune essenziali richieste di modifica che pervengono dalla, rendendo un po' più equilibrato il nuovo. L’eliminazione, ad esempio, delper l’ortofrutta, che avrebbe avuto pesanti ripercussioni in termini di sicurezza e sprechi alimentari, ed il giusto bilanciamento tra riuso e riciclo, ha riportato il provvedimento in una dimensione più ragionevole", ha dichiarato, Presidente di"Permangono tuttavia delle criticità, laddove si conferma il divieto delle confezioni, la tendenza ad andare verso forme di vendita alla spina, che hanno sinora dato risultati discutibili sia in termini ambientali che di gestione operativa, nonché la volontà di spingere sull’introduzione di, che vedrebbero pesantemente coinvolto il settore della distribuzione, ma anche della, in caso di eventuali sistemi di raccolta per il riutilizzo, i cui costi ricadrebbero inevitabilmente sulla filiera e sui consumatori", ha aggiunto Buttarelli."È necessario provare a fare qualche ulteriore passo avanti nella fase finale del. C'è ancora da lavorare nell'ultimo miglio, ma il passaggio di ieri è senz'altro positivo”, ha aggiunto il Presidente di Federdistribuzione.