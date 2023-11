Rapporto DEKRA, tecnologia per garantire la sicurezza sulle strade

(Teleborsa) -stradale e cittadino, tanto che laai principali problemi stradali e, se implementata,, che nel 70% dei casi avviene in città e vede fra le principali vittime gli over 65. E' quanto emerge da, "intitolato Tecnologia e Persone", presentato questa mattina alla Camera dei Deputati.Secondo gli ultimi dati Istat, nel nostro Paese,(-9,7%),(-3,3%), più(-0,1%). Sono in diminuzione gli incidenti mortali, meno glia persone (79.124; -1%)(106.493; -0,9%). Dalla una recente indagine sulla qualità della vita dell’Università Sapienza di Roma, inoltre, emerge che nel 2022erano:con rispettivamente 118, 120 e 120 tra morti e feriti per 100 incidenti stradali.dove i numeri salgono, nell’ordine a 176, 170 e 169.A livello internazionale,stima che attualmente ci siano circaogni anno.Stando ai dati pubblicati nel, nel 2022 glidopo il minimo toccato nel 2020 anche se mantengono un calo rispetto al 2001 del 56%.degli incidenti e per questo l’industria automobilistica sta puntando, ormai da anni, su sistemi di assistenza alla guida (sensori, automazione, digitalizzazione) in grado di riconoscere tempestivamente situazioni critiche del traffico o modalità di guida non sicure.È necessario prestare. Il 70% circa di tutti gli incidenti mortali di pedoni, ad esempio, si verifica nei centri urbani e quasi la metà di tutte le vittime di incidenti stradali nell’UE rientra nella fascia di età superiore ai 65 anni., perseguita anche a livello internazionale, si chiede dia disposizione per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale. Il rapporto fra uomo e tecnologia può offrire una valida soluzione e, in particolare, isvolgono un ruolo importante. Dotando i veicoli di sistemi di assistenza specifici e rendendoli in grado di comunicare reciprocamente, è possibile individuare tempestivamente le situazioni di pericolo ed evitare gli incidenti o almeno limitarne le conseguenze. Tuttavia, questi non devono finire per distrarre o stressare eccessivamente chi è alla guida e quindi devono essere facilmente fruibili da parte di tutti gli utenti.evidenziano come le politiche sulla mobilità devono, per affrontare le sfide e le nuove opportunità come la trasformazione dei modelli di mobilità, la connettività e l’automazione. Anche se i progressi sono troppo lenti, l’Europa non intende rallentare, ma garantire che sulle strade viaggino solo tecnologie sicure., Presidente della Camera dei Deputati, "quello della sicurezza stradale è un tema di prioritaria importanza, in relazione al quale l'attenzione del Parlamento è particolarmente alta. Lo dimostra il recente avvio, nella IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, dell'esame della proposta governativa di riforma del Codice della Strada".", ha affermato, ricordando "in questi giorni è in discussione alla Camera il Disegno di Legge per la modifica del Codice della Strada e conto che entro la fine dell’anno almeno un ramo del Parlamento lo approverà". Il Ministro ha ricordato che la distrazione al telefono è tra le principali cause di incidentalità e richiede quindi un deterrente, non delle sanzioni, mentre per le due ruote si prevede l’utilizzo del casco, della targa e dell’assicurazione. Non ultimo il problema della manutenzione delle strade., Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha osservato che "i dati che si evincono dal Rapporto fotografano una certa diffidenza verso l’utilizzo della guida assistita e degli altri sistemi tecnologici" e che il Rapporto considera "il tema della formazione, soprattutto con riferimento agli anziani, molti dei quali restano refrattari all’utilizzo di tali strumenti"., Viceministro della Giustizia ha sottolineato che "il Rapporto ci mette di fronte a fenomeni che richiamano la coscienza di tutti. Il diritto tuttavia non basta, incrementare le pene neanche. Le tecnologie aiutano il conducente a essere attento e a rispettare le regole, al contempo, si richiede un percorso formativo partendo dalla più tenera età"., Executive Vice President di DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia ha dichiarato che il Rapporto "evidenzia la profonda interconnessione fra l’uomo e la tecnologia, oggi essenziale nella sicurezza stradale. Come sottolinea la ricerca, il 90% degli incidenti, purtroppo, è causato dall’errore umano e, pertanto, è necessario implementare sistemi di assistenza alla guida in grado di riconoscere tempestivamente situazioni critiche"., Direttore del Servizio Polizia Stradale delegato dal Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, ha rilevato che "la sicurezza stradale è una delle voci più rilevanti delle agende istituzionali degli Stati membri dell’Unione europea. Molti passi in avanti sono stati fatti ma siamo ancora molto lontani dall’obiettivo del Piano nazionale sulla sicurezza stradale, cioè da una riduzione delle vittime del 50% entro il 2030 a zero morti sulle strade nel 2050. Occorre un cambiamento culturale che consideri la guida un’attività complessa"., Assessore alla Mobilità delegato dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, ha sottolineato "il nostro compito come amministratori è quello di comprendere i fenomeni, rilevare dove si verificano gli incidenti e qual è il costo sociale, isolando i cosiddetti Blackpoint. Il tema sicurezza deve essere sempre più legato alle politiche sulla mobilità, incentivando la riduzione dei veicoli in circolazione, investendo sulle infrastrutture e sull’informazione, sull’educazione e sulla formazione nelle scuole".Per, Assessore alla Sicurezza delegato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, "la distrazione alla guida resta una delle maggiori cause di incidenti, pertanto abbiamo incentivato l'installazione di telecamere per monitorare le infrazioni e indurre un cambiamento dei comportamenti dei cittadini attraverso l'attività sanzionatoria. Urgono, al contempo, modifiche strutturali anche attraverso l'innovazione nel campo della segnaletica stradale e l'introduzione degli autovelox per incentivare l'automobilista a ridurre la velocità nelle zone abitate"., Presidente ACI invece ha dichiarato che "ènecessario, in primo luogo, individuare percorsi formativi adeguati per rafforzare la sicurezza stradale. Nel nostro Paese, inoltre, circolano auto troppo vecchie, con più di dieci anni di immatricolazione. Si tratta di un problema economico, sociale e ambientale che aumenta il rischio di incidenti e che, pertanto, deve essere affrontato con misure strutturali".Hanno preso parte all’evento anche, Presidente Autostrade per l’Italia;, Responsabile dell’Area Sicurezza e legalità di ANCI e, Responsabile Gestione Rete Anas.