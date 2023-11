Sicurezza stradale, Oliveri: "Tutor ha dimezzato incidentalità. Al via campagna per i giovani"

(Teleborsa) - "va vista e affrontata da più punti di vista. Quando parliamo di sicurezza parliamo di sicurezza delle, dellae delche tutti i giorni lavora sulle nostre autostrade nelle intense opere di ammodernamento e di potenziamento della rete". E' quanto spiegato da, partecipando alla presentazione del Rapporto Dekra 2023 alla Camera dei Deputati."Oggi leche vanno pensate già nel momento in cui si concepisce un intervento di ammodernamento e potenziamento di un tratto. Va integrato l’approccio più tradizionale dell’ingegneria civile ed edile. Un esempio di questa tendenza è il, tecnologia sviluppata dal Gruppo - ha spiegato Oliveri - dispositivo che consente di intervenire sul superamento del limite di velocità di un segmento autostradale compreso tra due portali. La sua capacità diè emersa fin dalle prime istallazioni, sia intervenendo nella riduzione della velocità media di attraversamento del segmento, sia sulla velocità di punta. Il tutor è stato, man mano che la tecnologia evolve, ed è in grado anche di rilevare il superamento dei limiti di velocità nel segmento su cui è installato. I dati di violazione poi vengono trasmessi alla Polizia per il processamento conseguente. Il comportamento è alla base in larghissima parte delle cause di incidentalità".Per la Presidente di Autostrade per l'Italia, "ilè alla base in larghissima parte delle cause di. Per il’incidentalità stradale è la prima causa di morte ed è qui in particolare che dobbiamo agire. Il Gruppo Autostrade ha sempre promossoalla sicurezza stradale e al rispetto del Codice della strada – in collaborazione con la Polizia Stradale.è stata pensata (con la regia dell’autore della serie di successo Mare Fuori e il protagonista della stessa, Giacomo Giorgio), proprio per andare a, per dire loro di", ha concluso Oliveri, spigando che "guardare il cellulare mentre si guida, se lo si fa in autostrada a 130 km/h significa percorrere interi tratti a occhi chiusi. Speriamo che questo messaggio venga colto. Per arrivare più direttamente ai ragazzi porteremo questa campagna nelle scuole, da oggi fino alla prossima primavera: intendiamo raggiungere con questo progetto circa 12.000 ragazzi".