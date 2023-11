Stellantis riacquista azioni da Dongfeng per 934 milioni di euro

Stellantis

(Teleborsa) -e Dongfeng Motor, una consociata di Dongfeng Motor Group, hanno stipulato un accordo in base al quale Stellantis(1,58% del capitale Stellantis prima della cancellazione delle azioni riacquistate) da Dongfeng, per un importo complessivo di circa 934 milioni di euro. Stellantis intende cancellare tali azioni.In applicazione dei termini del precedentemente annunciato accordo quadro per il riacquisto di azioni concordato tra le parti il 15 luglio2022 - spiega una nota - Dongfeng ha presentato a Stellantis una proposta di vendita specificando il numero di azioni e la tempistica della potenziale operazione e Stellantis ha esercitato il proprio diritto di accettare tale proposta. In base ai pre-concordati termini previsti dall’accordo quadro per il riacquisto di azioni, il prezzo per azione è stato fissato pari alla media dei prezzi di chiusura registrati su Euronext Milano nei cinque giorni immediatamente precedenti la data in cui Dongfeng ha presentato la proposta, ossia il 21 novembre 2023.post cancellazione delle azioni, e l’accordo quadro tra le due parti per il riacquisto di azioni rimane in essere con riferimento a tali azioni.L’acquisto di azioni ordinarie Stellantis da parte di Stellantis da Dongfeng è stato effettuato in base all’autorità concessa dall’assemblea generale di Stellantis del 13 aprile 2023.Il riacquisto di azioni da Dongfeng non ha impatto sul programma di Stellantis di riacquisto di azioni proprie sul mercato per 1,5 miliardi di euro annunciato lo scorso 22 febbraio 2023 il cui