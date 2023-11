Trasporto aereo strategico per viluppo economico: si punta su intermodalità

(Teleborsa) -. Lo ha affermato, Presidente dinel corso dell’VIII Forum di Conftrasporto, citando le sti dell’Airport Council International, secondo cui, per ogni milione di passeggeri si generano circa mille posti di lavoro e ogni aumento della connettività aerea del 10% genera un incremento del Pil dello 0,5%".e impiega quasi 750mila addetti con un valore della produzione di oltre 50 miliardi di euro. Proprio questi semplici 'numeri' - ha sottolineato Celotto - confermano come il settore del trasporto aereo siae sociale del Paese e costituisca anche unnel nostro Paese. Anche per questo, come Aeroporti 2030 siamo convinti che il settore vada supportato e riteniamo"."Gestiamo gli scali del poloin una logica di cooperazione edegli aeroporti", ha sottolineato, amministratrice delegata del, la società di gestione degli scali di Venezia, Verona, Treviso e Brescia. "Abbiamo iniziato molti anni fa a occuparci diin ottica di rispetto del territorio, ha spiegato la manager, aggiungendo "non solo treno-aereo ma anche aria-aria. Ormaiper il trasporto passeggeri non è così lontano e presto realizzeremo vertiporti nel territorio per avviare le prime rotte."Tutto questo - ha concluso - è stato possibile grazie anche ai contratti di programma che hanno permesso al nostro gruppo di effettuaredal 2012 e di prevederne altri 2,5, per il sistema aeroportuale del Nord Est al 2037". "Più in generale- ha concluso - dobbiamo riconoscere che il nostro sistema concessorio ha consentito ai gestori aeroportuali degli scali nazionali di, per poter garantire una migliore esperienza di viaggio e realizzare infrastrutture sempre più innovative, resilienti e sostenibili”.