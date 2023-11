Commercialisti: diffondere cultura per superamento violenza di genere

(Teleborsa) - In occasione della, istituita dall’ONU e celebrata ildi ogni anno, il, il suo Comitato Pari Opportunità e le tre Commissioni di studio istituite in seno all’Area "Politiche Giovanili e di Genere" confermano il lorofinalizzata al superamento e all’"La giornata contro la violenza sulle donne èsu un fenomeno che si aggrava di anno in anno. La drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, assassinata dal suo ex fidanzato, ha sconvolto l’opinione pubblica del nostro Paese ed è solo l’ultimo di una lunga serie di femminicidi – si legge in una nota –. Ilsulle politiche giovanili e di genere hanno lo scopo disu questo tema. Allo stesso modo,i propri figli e le proprie figlie e di sensibilizzare i propri dipendenti e clienti al rispetto dell’altro, soprattutto verso il genere femminile"."Continuiamo con impegno ad operare e a diffondere, insieme a tutti i CPO degli Ordini territoriali della categoria, una cultura – conclude la nota – per il superamento e l’eliminazione della violenza di genere".