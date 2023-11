FNM, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 0,66 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando ila "" visto l'upside potenziale del 42%. Sul prezzo obiettivo incidono risk-free rate al 4,5% e differente cash flow per il posticipo di alcuni investimenti.Gli analisti scrivono che i risultati dei 9M23 sono stati ampiamente in linea con i ricavi e leggermente migliori delle aspettative sulla redditività. La, grazie alla mobilità dei passeggeri su strada, alla normalizzazione dei costi del carburante e alla riduzione dei subappalti a terzi. Unae un certo rinvio degli investimenti hanno portato a una migliore PFN.Il broker lascia quindi, tenendo conto di un certo indebolimento dei ricavi del 4Q23E, ma di una performance EBITDA su base annua ancora migliore, soprattutto sul MISE, dove il traffico è finalmente tornato al livello pre-pandemia (sia pesante che leggero). Inoltre, hadi 65 milioni di euro dal 2023 al 2024-25, riflettendo le nuove indicazioni del management.