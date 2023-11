Giappone, PMI manifattura novembre scende a 48,1 punti

(Teleborsa) -, contro attese per un leggero miglioramento. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di novembre 2023, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di, rispetto ai 48,7 punti di ottobre e ai 48,7 punti attesi dal mercato. L'indicatore si conferma dunque sotto la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.La stima flash delservizi indica un marginale miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che passa a 51,7 punti dai 51,6 punti di ottobre.Ilsi è attestato a 50 punti, dai 50,5 punti del mese precedente."Secondo i dati PMI flash di novembre, l'a metà del quarto trimestre del 2023 - ha commentato Usamah Bhatti, economista presso S&P Global Market Intelligence - L'ultima lettura ha segnato la fine di una sequenza di dieci mesi di attività in crescita. I produttori hanno registrato il calo della produzione più forte in nove mesi, mentre i fornitori di servizi hanno segnalato la seconda espansione più debole dell'attività commerciale nel 2023 fino ad oggi".