Luiss presenta a Londra nuovo modello formativo

(Teleborsa) - La formazione di una nuova generazione di leader è il primo obiettivo del modello educativoche mira a fornire a studentesse e studenti gli strumenti per indagare criticamente un mondo in continua e rapida evoluzione: è il fulcro dell’evento “Enquire the World: How Luiss University educates future leaders”, che si è tenuto presso l’Ambasciata italiana di Londra giovedì 23 novembre alle ore 18:00.L’iniziativa - spiega la nota - è in linea con il percorso di sviluppo internazionale che ha consentito alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di compiere una scalata ai vertici dei piùIl prestigioso QS World University Rankings by Subject 2023 vede, infatti, la Luiss al 14° posto al mondo e al 2° nell’Unione Europea negli Studi Politici ed Internazionali, collocando l’Ateneo nelle prime 50 posizioni anche per le aree “Business e Management” e “Legge”. L’espansione internazionale è testimoniata anche dagli accordi stretti con oltre 311 università in 65 Paesi, con 78 programmi di doppia laurea o partnership strutturate e oltre 3.000 ragazze e ragazzi coinvolti in esperienze di scambio internazionali.è stato quello di promuovereil suo modello educativo e i suoi programmi internazionali, oltre il 50% dei corsi in lingua inglese, tutti all’insegna delle “tre I”: Internazionalizzazione, Interdisciplinarità e Innovazione. Come ha spiegato il Rettore della Luiss, Andrea Prencipe: “Le Università svolgono un ruolo chiave nella ridefinizione dei paradigmi della formazione superiore. Il nostro Ateneo è uno spazio di sperimentazione educativa continua: l’interazione con imprese, professionisti e più in generale con la società civile, le le intersezioni di culture di Paesi diversi offrono a sDopo i saluti dell’Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito IVice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione e Vice Presidente Esecutivo di ALUISS, l’incontrche si sono distinti nel campo della finanza, dell’imprenditoria e delle organizzazioni internazionali, per condividere la loro esperienza, indicando le competenze e abilità che ritengono più utili al fine di affrontare le grandi sfide globali. Sono intervenuti, tra gli altri, Riccardo Zacconi, co-fondatore di King e creatore di Candy Crash, Alessandra Vellucci, Direttrice del Servizio Informativo delle Nazioni Unite, Alessandro Barnaba, Fondatore di Merlyn Advisor e Maria Rosaria Caridi, Director e Managing legal counsel del Boston Consulting Group.