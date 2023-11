Manovra, Meloni incontra le organizzazioni datoriali: i sindacati a Palazzo Chigi martedì 28

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha incontrato ai rappresentanti delle. Presenti anche il il vicepremier e ministro dei Trasporti,, il ministro dell’Economia, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro delle Imprese,. Al tavolo, per il governo sono presenti anche il Ministro per la Pubblica amministrazione,, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR,, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,e il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,L’incontro avviene proprio nel giorno in cui Cigl e Uil hanno indetto uno sciopero generale nelle regioni del Nord d’Italia. Il leader della Cgilè a Torino, quello della Uila Brescia. Motivo per cui le due forze sindacali incontreranno l’esecutivo la settimana prossima, martedì 28 novembre, in mattinata.La decisione del governo di spostare l’incontro con i sindacati è stata interpretata come un segnale diin giorni in cui i rapporti tra l'esecutivo e le organizzazioni sindacali sono decisamente tesi. "Il rinvio a martedì della convocazione del governo è un atto di buon senso, ma mi sembra un po' tardiva. Vedremo cosa il governo ha da dirci, fino a ora non c'è stata alcuna possibilità di confronto e", ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, al corteo di Torino. "Se il governo fosse capace di ascoltare il Paese dovrebbe aprire delle trattative serie e cambiare una legge sbagliata e avviare quelledi cui abbiamo bisogno" ha aggiunto. "Meglio lache la: convocare lementre eravamo in piazza mi era sembrato uno scivolone, una mancanza di rispetto per chi oggi è qui: meno male che si è posto rimedio" ha commentato Bombardieri.Intanto il ministrodurante l'incontro con le associazioni datoriali avrebbe annunciato la presentazione di maximendamenti del governo, uno al dl anticipi e l'altro al ddl di bilancio."Un grande successo per l'Impresa Italia, un forte impulso alla crescita e allo sviluppo nella direzione giusta per vincere la sfida della transizione green e digitale. Con la riprogrammazione delsono ulteriori 12,4 i miliardi per le imprese, di cui quasi 10 miliardi sui progetti del MIMIT. In questo modo i fondi del PNRR destinati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy aumentano di oltre il 30 per cento. Quasi dieci miliardi che si aggiungono ai 19 miliardi del PNRR già assegnati e agli 8 del fondo complementare per un totale di 37 miliardi in dotazione al Mimit. Risorse decisive per sostenere la competitività del sistema produttivo. Destineremo così altri 6.4 miliardi a transizione 5.0 per un totale di 13,3 miliardi per l'innovazione tecnologica tra fondi PNRR e fondi nazionali (6.8 miliardi) già in Bilancio nel biennio 2024/2025. E inoltre: 2 miliardi in più per i contratti di sviluppo produttivi per le tecnologie green e digitali, 500 milioni per i contratti di sviluppo delle, 320 milioni per il sostegno alleper l'autoproduzione energetica. Abbiamo mantenuto gli impegni: se ai quasi dieci miliardi in più dalla riprogrammazione PNRR aggiungiamo gli oltre 5 miliardi destinati alle imprese dalla Manovra in Parlamento riusciamo a mettere in campo 15 miliardi in più per le imprese nel biennio decisivo. Questo è il governo del fare". Così, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra.