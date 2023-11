Mercati europei deboli in attesa di dati macro e Lagarde

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -per avere indizi sulla politica monetaria. Oggi pomeriggio la presidente della BCE Christine Lagarde parlerà al Parlamento europeo. Dal punto di vista macro, il giorno clou sarà giovedì con i dati sull'inflazione nell'UE, insieme alle letture per Germania, Italia e Spagna.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,97%.Si riduce di poco lo, che si porta a +172 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,35%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 31.321 punti. In frazionale progresso il(+0,33%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,35%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,98%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,71%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,92%),(+2,45%),(+2,09%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%. Tentenna, che cede lo 0,72%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.