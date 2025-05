Milano si infiamma sull'onda degli acquisti. Europa orfana di Londra e Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che svetta sui listini europei, orfani oggi dei fari di Londra e Wall Street, chiuse entrambe per festività. Un sostegno positivo ai mercati è giunto dalla decisione del, di rinviare l’entrata in vigore delle tariffe del 50% sui beni provenienti dall’Unione europea al 9 luglio, dal primo giugno minacciato venerdì scorso.Sul fronte delle banche centrali, c'è attesa per la pubblicazione deidel 6-7 maggio (mercoledì sera), che probabilmente rafforzerà il messaggio che la politica monetaria è ben posizionata e che i funzionari della Fed desiderano attendere maggiore chiarezza sui dazi e sui loro effetti sull'economia prima di decidere se adeguarli. Intervenendo a un evento a Berlino , la, ha detto l'euro potrebbe diventare una valida alternativa al dollaro, portando immensi benefici al blocco dei 20 paesi, se solo i governi riuscissero a rafforzare l'architettura finanziaria e di sicurezza del blocco.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,138. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,64%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,57 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +95 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.su di giri(+1,68%); sostenutacon un discreto guadagno dell'1,21%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,30%, a 39.988 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,32% rispetto alla chiusura di ieri.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,01%.Effervescente, con un progresso del 4,59%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,31%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,08%.del FTSE MidCap,(+7,34%),(+6,16%),(+4,62%) e(+4,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,31%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0%; preced. 1,4%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,6%)08:45: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,8%)11:00: Fiducia consumatori (atteso -15,2 punti; preced. -16,6 punti).