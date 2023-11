MPS, sentenza su Viola e Profumo per derivati rinviata a 11 dicembre

(Teleborsa) - È statal'attesaper falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Santorini e Alexandria in cui sono imputati l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)e l'ex amministratore delegato. La II Corte d'Appello di Milano ha deciso il rinvio per ladel collegio.Si tratta di una sentenza importante perché unapresenti nel bilancio della banca eInoltre, il giudizio arriva(arrivata lo scorso 11 ottobre) degli imputati del processo principale sulla contabilizzazione dei due derivati dal 2009 al 2011. Il processo rinviato oggi riguarda invece il periodo tra il 2012 e il 2015.A marzo scorso, il sostituto procuratore di Milano, Massimo Gaballo, aveva chiesto la conferma dellaper Profumo e Viola, arrivata nell'ottobre 2020 e che ha previsto sei anni di reclusione.