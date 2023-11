RedFish acquista quota di minoranza in PureLabs ed entra nell'healthcare

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, sottoscrive un, società attiva nell'ambito della diagnostica clinica, per complessividi euro, a fronte di un aumento di capitale totale deliberato pari a 15 milioni di euro.PureLabs è statacon l'obiettivo dell'acquisizione, gestione e integrazione di centri di diagnostica clinica. Ha completato, nel mese di luglio 2023, l'acquisizione del 70% di VivoLab, una realtà del levante ligure con 12 centri diagnostici e un fatturato consolidato pro-forma previsto per il 2023 superiore a 10 milioni di euro e un EBITDA di circa 1,5 milioni di euro.Alla data odierna, considerando le sottoscrizioni già perfezionate da parte dei soci pre-esistenti di PureLabs per complessivi 8,5 milioni di euro e l'ulteriore sottoscrizione da parte di RFLTC per 4 milioni di euro, l'aumento di capitale complessivo nella PureLabs sarà pari a 12,5 milioni di euro; RFLTC deterrà pertanto una. Nel caso di eventuale successiva sottoscrizione integrale dell'aumento, RFLTC verrà a detenere il 26%.RFLTC apporterà, attraverso unsiglato con PureLabs, le, ricerca di nuove risorse finanziarie necessarie alle operazioni di M&A e al processo di crescita aziendale. RFLTC supporterà PureLabs nel processo di acquisizioni già avviato, al fine di dar vita ad uno dei principali poli di diagnostica polispecialistica operanti in Italia, e svolgerà il ruolo di Lead Investor al fine di accelerare il progetto di sviluppo industriale sia per crescita organica e sviluppo sinergie sia per acquisizioni con l'obiettivo di permettere a PureLabs di raggiungere un giro d'affari di 50 milioni di euro nei prossimi 3 anni."Riteniamo che PureLabs abbia ottime opportunità di sviluppo grazie all'esperienza del management e al modello di business proposto, capace di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più ampio - ha commentatodi RFLTC - In tale contesto RFLTC affiancherà la società nel percorso di crescita e accelerazione attraverso, per creare un primario player sul mercato italiano".