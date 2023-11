Redhill Biopharma in rally al Nasdaq grazie alla FDA

Redhill Biopharma Ltd. Sponsored Adr

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 208,49% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni è la notizia rilasciata dall'azienda biofarmaceutica secondo cui la Food and Drug Administration avrebbe accordato cinque anni di esclusività di mercato a Talicia, un farmaco sviluppato per trattare l'infezione da Helicobacter pylori.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7495 USD. Prima resistenza a 1,114. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,5258.