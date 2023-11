Autostrade, Tomasi: sì alle auto elettriche e ai biocarburanti, trasporto su gomma va reso più sostenibile

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia,, ha dichiarato che "ila in Italia non ha rivali. Va reso più sostenibile. Sì alle auto elettriche e ai biocarburanti, non credo all'idrogeno. Miglioriamo le nostre capacità di prevedere traffico e meteo: così si abbasseranno i, l'inquinamento e i rischi legati agli eventi estremi". In un'intervista a Repubblica Tomasi ha sottolineato la necessità di "rendere più sostenibili le autostrade e più in generale il trasporto su gomma"."Il 26-27% delleè causato dal settore trasporti e circa l'85% di queste è dovuto al trasporto su gomma – ha aggiunto –. Visto che gli obiettivi europei prevedono un taglio del 42% entro il 2030, è chiaro che il trasporto su gomma deve dare il contributo più ambizioso". "Il passaggio allarisolve circa un terzo dei tagli da fare entro il 2030. Un altro terzo ce lo possono dare i", ha proseguito, "l'ultimo terzo può arrivare dalle nuove modalità con cui ci si sposterà".