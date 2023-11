Avidity amplia accordo di licenza e ricerca con Bristol Myers

Avidity Biosciences

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) -, azienda biofarmaceutica impegnata a fornire una nuova classe di farmaci a base di RNA denominata Antibody Oligonucleotide Conjugates (AOC), hacon, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale. In particolare, ha annunciato una collaborazione globale di licenza e ricerca incentrata su scoperta, sviluppo e commercializzazione dicon potenziali pagamenti cumulativi fino a 2,3 miliardi di dollari.Secondo i termini dell'accordo, Avidity riceverà 100 milioni di dollari in anticipo, che includono un pagamento in contanti di 60 milioni di dollari, nonché l'ad un prezzo di acquisto di 7,88 dollari per azione. Avidity ha inoltre diritto a ricevere fino a circa 1,35 miliardi di dollari in pagamenti per traguardi di ricerca e sviluppo, fino a circa 825 milioni di dollari in pagamenti per traguardi commerciali e royalties scaglionate fino a low double-digits sulle vendite nette.Bristol Myers Squibbdi sviluppo clinico, regolamentazione e commercializzazione derivanti da questa collaborazione.