Eventi e scadenze del 28 novembre 2023

(Teleborsa) -- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali (fino a venerdì 01/12/2023)- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo (fino a martedì 28/11/2023)- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- A&DM Torino è l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa in Italia. Le aziende partecipanti hanno l'opportunità di incontrarsi, instaurare relazioni commerciali mirate e sviluppare nuovi progetti con partner provenienti da tutto il mondo (fino a giovedì 30/11/2023)- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Fatih Birol, Direttore esecutivo dell'International Energy Agency (IEA)09:00 -- Palazzo Chigi - Incontro con le confederazioni sindacali sul disegno di legge di bilancio09:00 -- XIX edizione del Forum di AIPB "Un patto tra le generazioni: l'agenda del Private Banking". Tra gli interventi i Presidenti di AIPB e Università Bocconi di Milano09:30 -- Milano - Durante l'evento annuale di Assofintech, verranno presentati i dati del fintech in Italia, tra cui l'evoluzione della raccolta da investitori di venture capital delle startup e scaleup fintech di matrice italiana e verrà discusso il fintech come collettore di risorse per le aziende in un confronto tra banche, aziende e investitori10:00 -- Roma - Presentazione del Rapporto Annuale dell’ESG Culture LAB "Le nuove sfide della sostenibilità" di Eikon. Interverrà, tra gli altri, il Ministro Urso e il Direttore Scientifico ASVIS. All’evento interverranno Banca Ifis, Eni, Gruppo Fs, Philip Morris Italia, Poste Italiane e Simest. Partner dell’iniziativa anche Edison10:00 -- Aula Magna Corte di Cassazione, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Convegno in occasione del 100° anniversario di costituzione della Corte Suprema di Cassazione10:00 -- Aula Magna, Corte di Cassazione - È prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Apriranno i lavori, la Prima Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense10:30 -- Evento organizzato da IRTOP Consulting "L’AI sul mercato Euronext Growth Milan" con Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico Osservatorio PMI EGM15:30 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña Palacios17:00 -- Museo MAXXI, Roma - Sesta edizione dell'Innovation Summit di Deloitte, appuntamento che approfondisce l’evoluzione e l’impatto dell’innovazione su cittadini, imprese e sul nostro pianeta e che riunisce i più autorevoli rappresentanti della business community, delle istituzioni, delle università, della ricerca e dei media. Tra gli interventi, il Ministro Urso18:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Al 5° Sustainability Day, Navigating a Green Future, di ENAV, esponenti delle istituzioni e del settore trasporto aereo si confronteranno su attività ed iniziative messe in campo per raggiungere gli obiettivi del Green New Deal. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ENAV, Airbus Italia e ENAC e gli AD di ANAS, ADR e ENAV. In attesa di conferma il Ministro Fitto- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti