Lavoro, a gennaio il debutto della decontribuzione per le lavoratrici madri: cosa prevede la manovra

(Teleborsa) - Debutterà a gennaio la nuovaprevista per lecon almeno due figli. Senon subirà modifiche, per le lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro(escluso il lavoro domestico), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è infatti previsto undel 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.Per le lavoratrici madri con, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è previsto lo stesso sgravio ma fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Pertanto, la misura è valida per il triennio 2024-26 in favore delle madri con tre o più figli di cui almeno uno minorenne e, per il solo 2024, anche per le madri con due figli di cui almeno uno di età inferiore ai dieci anni. La misura è applicabile a tutte le lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, indipendentemente dal. Per redditi fino a 35mila l’intervento va letto assieme alNellaalla legge di Bilancio 2024 è indicato che le lavoratrici madri del settore privato con almeno tre figli – di cui uno sotto i 18 anni – sono circa. Le addette con due figli, di cui uno sotto i 10 anni, sono invece circa 571mila. Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti della stima ufficiosa è che siano, per numerosità, pari a circa un quarto delle dipendenti private (ci si dovrebbe attestare a un quinto, ma il settore pubblico tipicamente registra più elevati tassi di occupazione femminile).Ildi questa decontribuzione – al netto delle imposte – crescerebbe progressivamente fino ad attestarsi su circa, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori. Le cifre sono state indicate dall'. La minore contribuzione a carico del lavoratore genera maggiore gettito per l’erario che compensa parzialmente i costi delle minori entrate contributive. La simulazione effettuata con il modello Upb su un campione rappresentativo di famiglie stima un costo per l’erario della decontribuzione specifica per le lavoratrici madri nel 2024, al netto della maggiore Irpef e addizionali locali, di circa