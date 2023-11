Manovra, incontro Governo-sindacati a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Ha preso il via questa mattina a Palazzo Chigi l'Per il governo sono presenti i vicepremieri ministrie il viceministroPer i sindacati partecipano i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Uglinsieme alle altre sigle Cida, Cisal, Confintesa, Confsal e Usb."Vedremo la qualità e la quantità delle modifiche sulle pensioni e poi esprimeremo un giudizio perché in questo momento le indiscrezioni sono assolutamente non precise. Quindi è importante capire" ha affermato ilentrando a Palazzo Chigi per l'incontro tra Governo e sindacati sulla manovra."Abbiamo fatto assemblee nelle aziende, manifestazione in tutte le province italiane per rappresentare una manovra che va sicuramente in una direzione del sostegno al reddito dei lavoratori, del rinnovo dei contratti e di tutto quello che avevamo chiesto – ha aggiunto il l– tranne la parte previdenziale. Su questa abbiamo espresso le nostre preoccupazioni. La nostra proposta è di riportare Ape social e quota 103 e alle condizioni precedenti".