Snam, progetti SoutH2 Corridor e Callisto riconosciuti di interesse comune da UE

Snam

Eni

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha comunicato che i, in cui Snam è coinvolta come partner, sono stati inseriti nella sesta lista dei, annunciati oggi dalla Commissione Europea.Il SoutH2 Corridor, conosciuto come il "", vede Snam impegnata insieme ai Transmission System Operators (TSO) Trans Austria Gasleitung (TAG), Gas Connect Austria (GCA) in Austria, e bayernets in Germania, mentre il Callisto Mediterranean CO2 Network comprende il, in joint venture conI Progetti di Interesse Comune (PCI) sono selezionati dalla Commissione europea ogni due anni e sono considerati come, in grado di collegare i sistemi energetici dei paesi dell'Ue. I progetti PCI beneficiano di procedure accelerate di approvazione e implementazione, nonché, sotto determinate condizioni, dell'accesso a finanziamenti europei dal Connecting Europe Facility (CEF).Snam spiega che "ladel SoutH2 Corridor", la rete di gasdotti per il trasporto dell'idrogeno attualmente in fase di sviluppo da parte dei TSO europei Snam, TAG, GCA e bayernets. Comprende circa 3.300 km di condotte e diverse centinaia di MW di capacità di compressione, destinati a diventare assets strategici per il passaggio e l'utilizzo di idrogeno entro il 2030.Snam ha "- si legge in una nota - Il corridoio ha ottenuto un forte sostegno da parte degli acquirenti e degli operatori di stoccaggio lungo l'intero percorso, servendo cluster difficili da decarbonizzare in Italia (ad esempio Augusta, Taranto e il nord Italia), Austria (ad esempio Stiria, Vienna e Linz) e Germania (ad esempio Burghausen e Ingolstadt)".Il progetto CALLISTO (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 mira a sviluppare, supportati da infrastrutture di trasporto onshore dedicate, con l'obiettivo di consentire la decarbonizzazione di vari cluster di emettitori industriali attraverso la cattura, l'aggregazione, il trasporto e lo stoccaggio permanente della CO2.Questo progetto, che si prevede diventerà, è coordinato da Airliquide e promosso da 18 aziende, tra cui Snam e Eni, in qualità di operatore dell'hub CCS di Ravenna. Contribuirà a ridurre le emissioni consentendo il trasporto e lo stoccaggio geologico della CO2 catturata dai punti di emissione industriali a un sito di stoccaggio offshore di Eni, la cui capacità è stimata in 500 MT di CO2 e dove le