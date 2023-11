Foot Locker in rally dopo outlook superiore alle attese

Foot Locker

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 16,23% sui valori precedenti.Il rivenditore di abbigliamento sportivo ha fornito un outlook per il quarto trimestre superiore alle attese; le vendite su base comparabile sono previste in calo tra il 7% ed il 9% contro il calo del 10,5% atteso dal consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,76 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 26,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,67.