AssoNEXT, nel CdA entrano Luigi Giannotta e Dina Ravera

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, l'Associazione Italiana delle PMI Quotate, ha preso atto delle dimissioni di) e di) per sopraggiunti impegni professionali che non consentono loro di proseguire nell'incarico. Il CdA ha quindi cooptato i nuovi consiglieri(Direttore Generale di Integrae SIM) e(Founder e Chairman di)."Sono onorato di poter mettere a disposizione dell'Associazione tutta la passione e l'entusiamo per promuovere le società quotate su Euronext Growth Milan,italiano", ha commentato Giannotta."Sono molto felice di essere in questo Consiglio di Amministrazione - ha detto Ravera - Darò il mio contributo per, portando la mia esperienza nella gestione di società quotate, come board member e oggi come imprenditrice quotata su EGM".Il consiglio di amministrazione di AssoNEXT èGiovanni Natali), Anna Lambiase IR Top Consulting (); Pierluigi Bocchini,; Alberto Gustavo Franceschini,; Luigi Giannotta, Integrae SIM; Guglielmo Manetti,; Vincenzo Polidoro,; Simone Ranucci Brandimarte,; Dina Ravera, Destination Italia; Diego Toscani,; Davide Verdesca,).