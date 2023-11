ESI, commessa 8,6 milioni di euro per nuovo impianto fotovoltaico

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili,per la realizzazione, chiavi in mano, di un, da realizzarsi nella provincia di Foggia, commissionato da una società attiva nel settore della produzione di energia elettrica.La commessa consiste nella progettazione, realizzazione ed installazione di un generatore fotovoltaico della potenza di 9,8 MWP per la produzione di energia elettrica, inclusi pannelli fotovoltaici, apparecchiature elettriche, apparecchiature di controllo e sicurezza, opere di viabilità interna, si legge in una nota. L'della commessa, pari a, sarà di competenza degli esercizi 2023-2024."A seguito della firma del nuovo contratto, ilammonta a circa(backlog residuo di giugno più nuove acquisizioni)", ha commentato l'AD Stefano Plocco.