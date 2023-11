FNM sale in Borsa, analisti apprezzano nuovo contratto di servizio Trenord

FNM

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, dopo che ieri sera ha comunicato che Trenord (partecipata paritetica di FNM e Trenitalia) haper il trasporto ferroviario regionale lombardo.sono previsti in crescita di oltre il 50% rispetto al 2022, a fronte dello sviluppo della domanda ipotizzato. La copertura economico-finanziaria è assicurata, oltre che dagli introiti tariffari, dal, pari ad un valore medio di 536 milioni di euro annui per 10 anni, erogato in rate mensili, coerente con le risorse già messe a disposizione da Regione."Accogliamo con favore il rinnovo del nuovo Contratto Pubblico di Servizio, della durata di 10 anni, che offre unain cui opererà Trenord, e dovrebbe creare le basi per consolidare una migliore performance operativa, già vista nell'ultimo trimestre, che ha visto la JV tornare ad una performance EBIT positiva", hanno scritto gli analisti di"Riteniamo che il rinnovo del contratto di servizio di Trenord sia unper il gruppo, atteso da due anni, che definisce regole chiare per Trenord (Wacc del 7,45%; verifica dell'equilibrio economico-finanziario)", è stato invece il giudizio diOttima la performance di, che si attesta a, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 0,4363 e successiva a 0,4513. Supporto a 0,4213.