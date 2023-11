Greenthesis acquista ramo d'azienda per produzione di energia da biogas

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha comunicato che la controllata Agromet Barbianello ha perfezionato l', trasformato poi in energia elettrica verde, tramite l'utilizzo di biomasse agricole, reflui zootecnici, sottoprodotti di origine vegetale e end of waste generati dal trattamento degli scarti del settore agroalimentare.Oltre che dall'impianto per la produzione di energia elettrica da biogas con capacità produttiva pari a 999kWh/h, dalle attrezzature accessorie e dai terreni su cui insiste, il ramo si compone delle autorizzazioni necessarie al suo esercizio, della convenzione con il Gestore Servizi Energetici (GSE) avente scadenza nel 2027, di tutti i contratti necessari a garantire all'impianto un'adeguata continuità nellagestione e del rapporto di lavoro subordinato conAl ramo, il cuiè stato quantificato tra le parti in circa 3,2 milioni di euro, è associato un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro.