Mare Group acquista il 55% di Workgroup

Mare Group

(Teleborsa) -ha fatto sapere di aver, società di diritto italiano attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi e delle funzioni aziendali, con una base di oltre 1.200 clienti attivi, prevalentemente PMI, e più di 3.000 progetti realizzati, con 3,8 milioni di euro di Valore della Produzione e 1,5 milioni di Ebitda Adj su base aggregata e proforma 2024 ed una Posizione Finanziaria Netta adjusted pari a 1,8 milioni.L’Operazione rappresenta una, realizzata anche attraverso ilL’acquisizione di Workgroup - si legge in una nota della società - "rappresenta un tassello fondamentale nel disegno industriale di Mare Group, che rafforza il proprioattraverso integrazione e complementarità. L’operazione si affianca strategicamente al rafforzamento della(in cui Mare Group è salita al 22,4% del capitale): in questo quadro strategico, TradeLab presidia l’intelligence sui dati e il supporto decisionale tramite l’IA, mentre Workgroup costituisce il braccio operativo che grazie alle sue soluzioni proprietarie è in grado di presidiare l’ultimo miglio del canale retail, con particolare riferimento ai software per la gestione delle casse. Questa convergenza crea un’infrastruttura digitale comune in cui la scalabilità del modello SaaS e l’automazione dei processi diventano le leve strategiche per estendere la penetrazione in un segmento di mercato fondamentale in cui la focalizzazione è indispensabile per ottenere una crescita sostenuta nel medio periodo".L’Operazione ha previsto una serie dialla sua realizzazione che nella prima fase hanno riguardato il conferimento da parte di WGS (i cui soci sono Carmine Torino e Antonio Torino (i “Soci WGS”) in Workgroup: (i) di tutte le sue attività operative rilevanti; (ii) della piattaforma informatica proprietaria “Faster”, comprensiva di software, marchi e diritti di proprietà intellettuale; e (iii) delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Synergy (congiuntamente, il “Conferimento WGS”).Nella seconda fase, Mare Group ha acquisito il controllo di Workgroup, mediante: il conferimento di un ramo d’azienda funzionale ad accelerare lo sviluppo della società e di una partnership commerciale di rilevanza internazionale (“Ramo Mare Group”), ad un valore di circa 2,2 milioni, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Workgroup; acquisto di quote di capitale sociale ad un prezzo convenuto tra le Parti pari a circa 2,85 milioni (il “Prezzo”), di cui 0,650 milioni sono stati corrisposti alla Data di esecuzione e la restante parte di 2,2 milioni sarà pagata in differenti quote nel periodo gennaio 2026 - gennaio 2027.All’esito delle operazioni,, mentre il restante 45% è detenuto da WGS (la “Quota Residua”).Il Contratto stabilisce un meccanismo di(l’“Earn-Out”), per un massimo complessivo di 0,7 milioni, a favore di WGS, condizionato al raggiungimento di determinate soglie di EBITDA di Workgroup negli esercizi 2026 e 2027. Il Contratto prevede infine un impegno di Mare Group a compensare gli eventuali effetti negativi dell’EBITDA del Ramo Mare Group, al netto di effetti fiscali relativi agli ammortamenti contabilizzati nel periodo, sull’EBITDA di Workgroup limitatamente ai primi tre esercizi successivi al conferimento dello stesso e in proporzione alla quota di partecipazione detenuta da Mare Group in Workgroup alla data di approvazione dei relativi bilanci di esercizio.Il Contratto attribuisce a Mare Group un(l’“Opzione di Acquisto”) e a WGS il diritto divendere a Mare Group della Quota Residua (l’“Opzione di Vendita”), entrambi esercitabili a partire dalla Data di Esecuzione ecomunque entro il quinto anniversario dalla Data di Esecuzione (i.e. entro il 19 dicembre 2030).Laddove esercitate, le opzioni consentiranno a Mare Group di acquisire la quota residua di Workgroup a un corrispettivo determinatosulla base di un multiplo dell’EBITDA adjusted e della PFN adjusted alla data di esercizio delle opzioni: il meccanismo prevede unmultiplo pari a 7, applicabile al superamento di una soglia di EBITDA pari a 2,6 milioni, con aggiustamenti in funzione dellatempistica di esercizio delle opzioni, differenziati tra opzione di acquisto e opzione di vendita. Il corrispettivo sarà pagabile una parte indenaro ed una parte in azioni Mare Group e, a discrezione dell’acquirente, fino al 100% in azioni Mare Group, valorizzate assumendoil maggiore tra la media dei prezzi di Borsa rilevati negli ultimi 3 mesi e la media dei prezzi di Borsa rilevati negli ultimi 6 mesi.Fino al primo tra la data di esercizio dell’Opzione di Acquisto o dell’Opzione di Vendita e la scadenza del termine quinquennale di esercizio di tali opzioni (il “Periodo di Lock-up”), Mare Group e WGS si sono, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, le partecipazioni detenute nel capitale sociale di Workgroup.