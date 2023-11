I miliardari accumulano più ricchezza con l'eredità che con l'imprenditorialità: il report UBS

(Teleborsa) - Ihanno accumulato piùattraverso l’eredità che attraverso l’, il che indica che il grande trasferimento di ricchezza sta guadagnando slancio. È quanto emerge dall'. È la prima volta che si registra questo dato nelle nove edizioni del rapporto. Lo studio evidenzia che si sta formando un nuovo gruppo di famiglie, in cui ogni generazione ha la propria visione dell’eredità e delle ambizioni, e che richiedono soluzioni sofisticate per la pianificazione della successione e la definizione dei valori comuni.Lasi è parzialmente ripresa dal calo post-pandemia, trainata dalla crescita organica delle imprese e sostenuta in parte dai miliardari europei del settore dei consumi e del retail al dettaglio, dopo essere scesa di quasi un quinto nei 12 mesi precedenti. Complessivamente, nell'ultimo anno il numero di miliardari è aumentato del 7% a livello globale, passando da 2.376 a 2.544 e la loro ricchezza è aumentata del 9%, passando da 11.000 miliardi di dollari a 12.000 miliardi di dollari.Mentre i miliardari con aziende innovative nei settori dellae dell’hanno accumulato le maggiori ricchezze nell'ultimo decennio, si registrano i primi segnali di miglioramento (+15%) per i miliardari con aziende del, che probabilmente continueranno a crescere grazie allae all'aumento della spesa per la difesa in diversi Paesi."Il report di quest'anno ha rilevato che la maggior parte dei miliardari che hanno accumulato ricchezza nell'ultimo anno lo ha fatto attraverso l'eredità e non attraverso l'imprenditorialità. Questo è un tema che ci aspettiamo di vedere sempre più spesso nei prossimi 20 anni, dato che oltre 1.000 miliardari passeranno ai loro figli una cifra stimata di 5.200 miliardi di dollari", ha dichiarato, Head of Strategic Clients di UBS Global Wealth Management."La prossima generazione ha una visione nuova del business, deglie dellae sta reindirizzando grandi patrimoni privati verso nuove opportunità di business derivanti dai tempi in cui viviamo. Per organizzare una successione fluida, i fondatori e le loro famiglie dovranno agire in modo diverso, scoprendo più che mai i valori e gli obiettivi comuni, per trovare una via d'uscita che soddisfi tutte le generazioni e consenta loro di continuare a costruire la propria eredità", ha aggiunto Cavalli.