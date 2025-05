UK, l'inflazione risale più delle attese ad aprile: +3,5% su anno

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'nel mese di2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita dell'1,2%, contro la variazione del +0,3% del mese precedente e il +1,1% atteso dagli analisti."Ial rialzo della variazione mensile sono derivati ??dai servizi per l'edilizia e la casa, dai trasporti e dalle attività ricreative e dalla cultura - sottolinea l'ONS - Il maggiore contributo al ribasso, parzialmente compensatorio, è derivato da abbigliamento e calzature"., la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,5%, più del 3,3% atteso e al 2,6% registrato a marzo.Ildell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è salito dell'1,4% su base mensile, dopo il +0,5% a marzo e contro le attese per +1,2%. La variazione tendenziale si attesta al 3,8% e risulta superiore al +3,6% atteso e al +3,4% del mese precedente.