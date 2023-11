ISTAT, nel terzo trimestre fatturato servizi +0,9%

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2023, torna ad essere positiva la variazione congiunturale del fatturato dei servizi dopo il risultato negativo registrato nel secondo trimestre. Resta positiva, per l’undicesimo trimestre consecutivo, la variazione tendenziale, seppure in marcato rallentamento.Lo rileva l'ISTAT sottolineando che i maggiori incrementi, sia rispetto al trimestre precedente sia nel confronto con il terzo trimestre dello scorso anno, si registrano nei settori legati alla filiera del turismo e nel Commercio di autoveicoli. Al contrario, si osservano flessioni, sia su base tendenziale sia su base congiunturale, nel settore del Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.Nel terzo trimestre l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi aumenta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra, invece, un aumento, in termini tendenziali, dell’1,6%.Nel terzo trimestre si evidenzia una crescita congiunturale nei settori delle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,5%), del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,2%), delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,0%) e delle Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+0,6%). Il settore del Trasporto e magazzinaggio presenta una variazione nulla. L’unica diminuzione viene registrata per il settore dei Servizi di informazione e comunicazione (-0,5%).Nel terzo trimestre 2023 quasi tutti i settori presentano una crescita in termini tendenziali. L’aumento più consistente riguarda le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+8,5%). Incrementi si registrano anche nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,7%), nei Servizi di informazione e comunicazione (+2,5%), nelle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+2,4%), seguiti dal Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+1,3%). L’unica variazione negativa si registra nel settore del Trasporto e magazzinaggio (-3,2%).