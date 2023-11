Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori ferroviari dopo l'incidente al passaggio a livello in Calabria

(Teleborsa) - Giornata di scioperi e disagi per iche si muovono in treno. Stop totale di otto ore nelda Nord a Sud della Penisola dopo che ihanno proclamato unadalle 9 alle 17 di "tutto il gruppo Fs e di tutte le imprese ferroviarie", incluso Italo, in seguito all'incidente di, in Calabria, dove un treno regionale ha travolto un camion ad un passaggio a livello, provocando la morte dei due conducenti: il capotreno e l'autista del camion.avevano annunciato uno sciopero di 24 ore per tutto il settore. Il, però, "pur riconoscendo le ragioni della protesta" ha invitato tutti i sindacati "a contenere" l'astensione "a 8 ore, dalle 9 alle 16.59". Lo stop è arrivato senza preavviso perché proclamato in base all'articolo 2 comma 7 della Legge 146/90, secondo cui le disposizioni in tema die di indicazione della durata "non si applicano" in caso di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o "di protesta perdell'incolumità e della," hanno spiegato i sindacati."Da anni denunciamo la pericolosità deiin tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l'abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia", hanno affermato iFilt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, esprimendo il proprio "cordoglio" ai familiari delle vittime."Leednon si preoccupano di innalzare gli standard di sicurezza sull'infrastruttura ferroviaria", è l'accusa dei lavoratori del settore. L'Usb e le altre sigle di base attaccano, parlando di "un'altra strage di ferrovieri e lavoratori a poco tempo da quella di Brandizzo", sottolineando che "puntualmente la scelta di non investire nella sicurezza e nell'ammodernamento dellapresenta il suo tragico conto". I sindacati hanno quindi chiesto di introdurre il "reato di omicidio sul lavoro".Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha chiamato l'ad di Rfi,, che ha assicurato che Rfi "investirà e metterà a gara a breveper sistemi di sicurezza sui passaggi a livello" anche se "la normativa non prevede su tratte come quelle altri interventi per la sicurezza", ha dichiarato il ministro all'assemblea della Cia-agricoltori italiani. "Non è possibile morire col semaforo rosso e con le sbarre abbassate perché c'è un autotrasportatore che si trova in mezzo", ha affermato Salvini.Sull'incidente laha aperto un'. È stata recuperata ed è in mano agli inquirenti ladel treno regionale. Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati, non si sarebbe registrato alcun segnale di allarme e il treno avrebbe avuto così il via libera. Inoltre, il conducente del, con tutta probabilità, avrebbe fatto manovra all'interno dell'area del passaggio a livello a barriere chiuse, buttando giù anche un pezzo di muro di contenimento. "Sono rimasto estremamente colpito dal drammatico incidente ferroviario. Immagini sconvolgenti, fuoco, morti e feriti", ha dichiarato il presidente della Regione Calabria,, esprimendo il "sincero cordoglio" della Regione Calabria alle famiglie delle due vittime.