"Open Fiber ti premia" a Vittuone fino al primo aprile 2024. Arriva il voucher di 50 euro

(Teleborsa) - Arriva il, unao in un: è questa l’offerta a disposizione dei cittadini di Vittuone che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. Il comune della provincia milanese è infatti uno dei diversi comuni interessati da "Open Fiber ti premia", iniziativa mirata a incentivare l’utilizzo della rete ad altissime velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano BUL."Grazie alla rete in fibra ottica FTTH, Vittuone è oggi dotato di una rete ultraveloce che permette la gestione di volumi di traffico elevati garantendo l’utilizzo di tutti i servizi digitali innovativi già disponibili e di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma. Tra le sedi pubbliche collegate spiccano: il Municipio, la biblioteca comunale, la scuola superiore Alessandrini, l’istituto comprensivo Dante Alighieri, la sede della polizia locale e della protezione civile.