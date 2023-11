Refitting navale, commesse da record per Somec

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha ottenuto una serie di commesse relative al rinnovo della flotta di navi da crociera di uno dei maggiori armatori mondiali., rappresentano per importo e durata i più importanti mai aggiudicati dal Gruppo Somec nei suoi vent’anni di attività nel business del refitting e prevedono che le attività prendano avvio già nel 2024 presso primari cantieri navali in Europa e America Centrale, per proseguire per tutto il 2025.In maggior dettaglio, l’italiana Somec Sintesi e la statunitense Navaltech, entrambe controllate totalitarie di Somec e appartenenti alla divisione “Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili”, contribuiranno al totale rinnovamento in chiave contemporanea e sostenibile di 7 navi da crociera già in uso, facendo leva sul know-how distintivo in ambito refitting che contraddistingue le due Società e sulle sinergie derivanti dall’appartenenza al Gruppo Somec, che in passato ha collaborato alla costruzione di tutte le navi oggi oggetto di ammodernamento.“Grazie all’impegno e alla dedizione del co-Amministratore Delegato Giancarlo Corazza e del suo Team, siamoin ambito refitting, peraltro potenzialmente estendibili nel prossimo futuro", dichiara. Dopo la brusca interruzione determinata dalla pandemia e dal suo impatto sui bilanci degli armatori, il processo di rinnovo delle flotte è tornato a pieno regime e sta ora accelerando, supportato da macrotrend quali l’attenzione alla sostenibilità ambientale delle navi e la ricerca del comfort e del lusso da parte dei crocieristi. L’intero Gruppo Somec, incluse le divisioni Mestieri e Talenta, è pronto a cogliere le sempre più numerose opportunità di refitting che ne deriveranno, grazie alla leadership indiscussa nel comparto del glazing navale e a legami più solidi che mai con tutti i principali armatori mondiali, costruiti in decenni di proficua collaborazione".