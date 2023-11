Soci approvano fusione di Mondo Tv Suisse in Mondo Tv France

Mondo Tv France

(Teleborsa) - Ledihannodi Mondo Tv Suisse in Mondo Tv France. Entrambe le società sono quotate presso Euronext Growth Milan e fanno parte di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione.La fusione, si legge in una nota, permette di integrare i rispettivi business che sono "perfettamente complementari nel settore dell'animazione", di perseguire un'integrazione sulla serie animata Grisù, di ottenere benefici derivanti dall'aumento delle economie di scala, benefici derivanti dall'integrazione del management e undi struttura complessivi.Per effetto della fusione, le azioni di Mondo Tv Suisse verrannosul mercato Euronext Growth Milan e annullate e gli attuali soci di Mondo Tv Suisse riceveranno azioni ordinarie di nuova emissione di Mondo Tv France secondo il rapporto di cambio pari a 27,5 azioni Mondo Tv France per ogni azione Mondo Tv Suisse detenuta.Verranno pertanto275.000.000 nuove azioni Mondo Tv France da assegnare in cambio delle attuali 10.000.000 di azioni Mondo Tv Suisse in circolazione.