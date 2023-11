Zucchi, utile 9 mesi sale a 2,9 milioni di euro

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha chiuso icon unpari a 100,6 milioni di euro, registrando un incremento del 32,1% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente.L'al netto dei proventi non ricorrenti e di ristrutturazione è stato positivo per 15,9 milioni di euro, rispetto ad un valore di 12,3 milioni di euro registrato nei primi nove mesi del 2022. Ilè positivo per 2,9 milioni di euro (positivo per 1,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022).L'è diminuito da 45,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a 44,1 milioni di euro al 30 settembre 2023.