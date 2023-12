Mediobanca, ampiamente rispettato requisito patrimoniale fissato da BCE

Mediobanca

(Teleborsa) -hain relazione alPillar 2 Capital Requirement (P2R) da rispettare a partirea livello consolidato, in conformità con gli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2023. In particolare, i requisiti patrimoniali da rispettare complessivamente risultano pari a 8,15% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, 9,99% in termini di Tier 1 ratio e 12,45% in termini di Total Capital ratio.: 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio; un requisito Pillar 2 dell’1,82%, di cui lo 1,02% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e 1,37% in termini di Tier1; un Capital Conservation Buffer pari al 2,5%, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio; un nuovo buffer O-SII pari a 0,125%, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, a seguito dell’inclusione di Mediobanca tra le banche di rilevanza sistemica.I coefficienti patrimoniali di Mediobanca su base consolidata, tenuto conto dei dividendi accantonati nel rispetto di un pay-out pari al 70%, risultano ampiamente superiori ai requisiti e sono pari a: 15,5% per il Common Equity Tier 1 ratio; 17,6% per il Total Capital ratio.