Opec+, riunione flop: niente più accordo sui tagli aggiuntivi

(Teleborsa) -e si è chiusaalla produzione per 1 milione di barili. In realtà, qualche cosa il mercato lo aveva capito nella serata di ieri, perché ad un certo punto le quotazioni del greggio sono colate a picco del 3%, posizionandosi iled ilChe questo fosse ilsi era capito sin da principio, con una- data originaria il 26 novembre poi slittata al 30 novembre - uned un. Mentre si parlava ancora di un taglio di 2 milioni di barili (uno in più rispetto ai tagli volontari già decisi da alcuni Paesi), undel cartello non faceva altro che annunciare il, unica grande novità di questa riunione, e le quote spettanti ad alcuni Paesi africani (Angola, Nigeria e Congo).Ci è voluto unper chiarire che ie che l'unica certezza erano i tagli volontari (1 milione solo per l'Arabia e 500 mila per la Russia). Sono stati quindi annunciati nel dettaglio i tagli di pertinenza di ciascun paese che ha aderito alla riduzione volontaria."Il segretariato dell’OPEC ha preso atto dell’annuncio di diversi paesi OPEC+ di voler implementare ulterioridi barili al giorno, volti apetroliferi. Questi tagli volontari - spiega una nota - sono calcolati a partire dal livello di produzione richiesto per il 2024 e si aggiungono ai tagli volontari precedentemente annunciati nell’aprile 2023 e successivamente prorogati fino alla fine del 2024".Gli ulteriori tagli volontari sono annunciati dai seguenti paesi OPEC+:(1 milione barili al giorno);(223mila barili al giorno);(163mila barili al giorno);(135mila barili al giorno);(82mila barili al giorno);(51mila barili al giorno);(42mila barili al giorno) a partire. Successivamente, per sostenere la stabilità del mercato, questi tagli volontari verranno ritirati gradualmente in base alle condizioni di mercato.Quanto sopra si aggiungerà all’annunciatoda parte dellaal giorno per lo stesso periodo (dal 1° gennaio fino alla fine di marzo 2024), che sarà ricavato dai livelli medi di esportazioni dei mesi di maggio e giugno del 2023, e sarà composto da 300mila barili al giorno di greggio e 200mila barili al giorno di prodotti raffinati.