Pfizer modifica sviluppo pillola per obesità per effetti collaterali

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha affermato che, dopo che la maggior parte dei pazienti in uno studio in fase intermedia ha abbandonato lo studio per effetti collaterali come nausea e vomito. La società si concentrerà ora su una versione modificata del danuglipron con somministrazione una volta al giorno."Crediamo che una formulazione migliorata di danuglipron una volta al giorno potrebbe svolgere une concentreremo i nostri sforzi sulla raccolta dei dati per comprenderne il profilo potenziale - ha affermato Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer & President, Pfizer Research and Development - I risultati degli studi in corso e futuri sulla formulazione a rilascio modificato di danuglipron una volta al giorno forniranno informazioni su un potenziale percorso da seguire con l'obiettivo di migliorare il profilo di tollerabilità e ottimizzare sia la progettazione che l'esecuzione dello studio".