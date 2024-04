Imprendiroma cambia nome in Renovalo dopo 2023 in grande crescita

Imprendiroma

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha chiuso il 2023 conpari a 123,8 milioni di euro (+243% vs 2022),pari a 28,2 milioni di euro (+190% con EBITDA margin al 24,6% vs 20,6% nel 2022) epari a 18 milioni di euro (+173%). L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 5 milioni di euro (cash positive per 3,6 milioni di euro al 31/12/2022)."Il 2023 è stato un anno particolarmente sfidante, caratterizzato nel contempo da grandi opportunità e crisi convergenti, con effetti negativi su scala globale - ha commentato l'- Il contesto sociale ed economico in cui operiamo è in continua evoluzione e siamo chiamati ad affrontare le avversità e le conseguenze che derivano dalle instabilità geopolitiche, e non da ultimo le emergenze climatiche ed ambientali"."Imprendiroma ha saputo fronteggiare al meglio le difficoltà di questo ultimo periodo, perseguendo e, a partire dagli obiettivi del biennio 2022-2023 annunciati in IPO, dimostrando capacità e forza nel proseguire il suo percorso di crescita", ha aggiunto.Il CdA ha deliberato lapari a 0,089 euro per azione, che sarà messo in pagamento, se l'Assemblea diprossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 12 giugno 2024, previo stacco della cedola il 10 giugno 2024, record date l'11 giugno 2024.Il board ha anche approvato la proposta di, in considerazione della crescita e dell'espansione delle attività conseguite dal Gruppo negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale, superando la correlazione geografica tra l'attuale denominazione e il territorio romano.Infine, il CdA ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di(subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale) e di nomina di Guerino Cilli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.