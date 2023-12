COP28, accordo su nucleare e rinnovabili. Il Papa: serve un punto di svolta

Exxon

(Teleborsa) - Torna ilal centro del dibattito in corso alladi. Una ventina infatti i Paesi - tra cui Stati Uniti, Francia e Regno Unito - hanno infatti stretto un patto con l’obiettivo di triplicare entro il 2050 la produzione di energia atomica. Il nucleare "pulito", quello di ultima generazione, viene visto come l’alternativa più potente in grado di garantire uno sviluppo futuro davvero sostenibile. L’annuncio - a cui hanno aderito anche i padroni di casa del summit, gli- è stato dato dal responsabile del clima della Casa Bianca, John Kerry, e dal presidente francese, Emanuel Macron. Intanto il premier belga,, ha annunciato che il suo Paese organizzerà a marzo 2024, insieme all’(Aiea), il primo vertice mondiale sul nucleare. L’obiettivo è uno solo: raggiungere a metà del secolo gli obiettivi di zero emissioni nette."Nei prossimi due anni investiremodal bilancio dell’Ue per sostenere la transizione energetica nel nostro vicinato e in tutto il mondo", ha fatto sapere la presidente della Commissione europea,, in occasione del lancio dell’impegno globale sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica alla Cop28 a Dubai. I fondi si integrano "con l’iniziativa Global Green Bond da un miliardo", annunciata a giugno, ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che l’Ue e i Paesi membri sono impegnati a investire "oltre 20 miliardi nella cooperazione energetica solo in Africa".La vicepresidente americanaha invece annunciato che glistanzierannoal fondo per il clima. Lo ha annunciato la vicepresidente Kamala Harris a Dubai per il summit della Cop28. Mentre la presidenza della COP28 ha annunciato che 116 Paesi si impegnano a triplicare la capacità dinel mondo da qui al 2030. A Dubai è stata inoltre annunciato l'impegno dei 50 maggiori– fra i quali– a ridurre le loro emissioni, anche quelle di metano. L’accordo è stato criticato da alcuni attivisti del clima che lo hanno definito una mera “copertura”. I 50 colossi rappresentano il 40% della produzione petrolifera globale. "Se vogliamo accelerare i progressi dell’agenda sul clima, dobbiamo rendere tutti responsabili", ha detto il presidente di Cop28,Il, che non ha potuto essere di persona a Dubai per motivi di salute, ha affidato il suo messaggio al cardinale Pietro Paroli. "È acclarato che iin atto derivano dal surriscaldamento del pianeta, causato principalmente dall’aumento dei gas serra nell’atmosfera, provocato a sua volta dall’attività umana, che negli ultimi decenni è diventata insostenibile per l’ecosistema. L’ambizione di produrre e possedere si è trasformata in ossessione ed è sfociata in un’avidità senza limiti, che ha fatto dell’ambiente l’oggetto di uno sfruttamento sfrenato - ha sottolineato il Papa -. Ilsuona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza. Torniamo a riconoscere con umiltà e coraggio il nostro limite quale unica via per vivere in pienezza".Di qui la necessità di un "cambio di passo, che non sia una parziale modifica della rotta, ma un modo nuovo di procedere insieme". Il Papa ha infine rivolto un appello ai partecipanti: "questa Cop sia un, manifesti una volontà politica chiara e tangibile, che porti a una decisa accelerazione della transizione ecologica, attraverso forme che abbiano tre caratteristiche: siano efficienti, vincolanti e facilmente monitorabili. E trovino realizzazione in: l’efficienza energetica; le fonti rinnovabili; l’; l’educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi".