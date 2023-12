Turismo: circa il 14,2% degli italiani partirà per il ponte dell’8 dicembre

(Teleborsa) - Secondo le prime stime circa, per trascorrere un weekend lungo lontano da casa. Tra loro,, usufruendo anche della loro ospitalità. Seppure la voglia di evasione sia tanta, infatti,, a maggior ragione alla luce degli aumenti dei prezzi e in vista delle spese per le imminenti festività natalizie. È quanto emerge dall'indagine condotta dall'. Quest’anno, le mete più ambite si confermano le città d’arte, seguite dalle località montane.Federconsumatori ha effettuato un’indagine sui costi medi che gli italiani dovranno sostenere per godersi il weekend di vacanza: nel caso in cui si decida di andare in montagna, le spese da sostenere ammontano in media 1.264,64 euro a persona (+12% rispetto al 2022) e comprendono il noleggio dell’attrezzatura da sci, l’alloggio, gli skipass e i pasti al ristorante.Chi intende visitare una città d’arte, invece, spenderà mediamente 662,88 euro a persona (+5%) considerando ristornati, alloggio, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre.Mediamente, nel 2022, le spese che gli italiani dovranno sostenere per questo weekend sono aumentate di oltre l’8,5% rispetto al 2022.